Kaapverdië met FC Groningen speler Laros Duarte in de ploeg uitgeschakeld in Afrika Cup

Laros Duarte - Foto via FC Groningen

Kaapverdië, met FC Groningen middenvelder Laros Duarte in de ploeg, is zaterdagavond in de kwartfinale uitgeschakeld in de Afrika Cup. Dat gebeurde na strafschoppen tegen Zuid Afrika.

Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond het 0-0. Kaapverdië had wel de beste kansen. Duarte was in de slotfase van de tweede helft in de ploeg gekomen.

De Zuid Afrikaanse doelman Ronwen Williams stopte maar liefst vier van de vijf strafschoppen van Kaapverdië, waaronder een inzet van Duarte. Duarte nam de derde penalty voor zijn land.

Het was een verrassing dat Kaapverdië zo ver in het toernooi is gekomen, omdat het met een half miljoen inwoners één van de kleinere voetballanden van Afrika is.