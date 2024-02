Just Vink van Podium Verwondering over muzikant Diederik Nomden: ‘Hij is verschrikkelijk bescheiden’

Diederik Nomden door fotograaf Dirk Schreuders

Just Vink was vanochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Hij is oprichter van Podium Verwondering, waar muzikant Diederik Nomden deze avond optreedt. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Jan Kooistra en Remco Herrema met Just Vink.

De van oorsprong Oost-Groningse muzikant Diederik Nomden treedt vrijdagavond 16 februari op bij Podium Verwondering. Met een klein, intiem en sfeervol optreden laat hij zien wat een man met een gitaar kan neerzetten.

‘Hij is gewoon ontzettend goed’, vertelt Just Vink, oprichter van Podium Verwondering. Dat de zanger overkomt als een bescheiden man viel op zijn plek toen Vink erachter kwam dat hij uit Oost Groningen komt. ‘Ik vond hem meteen aardig.’ ‘In het contact is het een hele vriendelijke man. Geen poeha en dat vind ik wel heel Gronings.’

De muziek van Diederik Nomden toont gelijkenissen aan de muziek van de Beatles en Paul McCartney. ‘De Beatles hebben zeven à negen akkoorden in een liedje. Dat heeft Diederik Nomden ook.’ Aan het eind van het interview hoor je het nummer ‘Take It Or Leave It’.

Tijdens het interview waren er nog kaarten beschikbaar voor het optreden van Diederik Nomden. Kijk op de website of de laatste kaarten er nog zijn.

Beluister hier alle radio-interviews van de OOG Ochtendshow. Wil je ook radio maken bij OOG? We zoeken momenteel redacteuren, technici en presentatoren op vrijwillige basis. Reageer snel via ochtendshow@oogradio.nl