Jurjus de held van Groningen: FC plaatst zich voor halve finale bekertoernooi

Foto: FC Groningen. Hidde Jurjus

FC Groningen heeft donderdagavond na strafschoppen afgerekend met Fortuna Sittard en zich zo knap geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi. Na 120 minuten spelen was het nog steeds 0-0.

door: Daniel Theelen

Voor het eerst sinds 2015 stond FC Groningen in de kwartfinale van het bekertoernooi. In dat jaar kende de Trots van het Noorden het hoogtepunt van de club geschiedenis: het uiteindelijk winnen van de beker. Bij winst op Fortuna Sittard zou een herhaling van dat succes weer een stapje dichterbij zijn.

De mannen van trainer Dick Lukkien begonnen in een ijskoude, uitverkochte Euroborg, niet onbehoorlijk tegen de Eredivisionist. De Groningers wisten de ploeg van oud-Groningen-trainer Danny Buijs vast te zetten op de eigen helft, al leidde het niet tot grote kansen.

Aluminium

Halverwege de eerste helft kreeg Romano Postema een grote kans om de score te openen. De spits kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn linkervoet en haalde uit. Via de binnenkant van de paal rolde de bal weer terug het veld in.

Even later kreeg Kaj Sierhuis, voormalig FC-spits, de kans om de bezoekers op voorsprong te zetten. Hij zag zijn volley gekeerd worden door Hidde Jurjus, die een uitstekende wedstrijd keepte.

Gelijk op

In het tweede bedrijf waren beide teams aan elkaar gewaagd. Halverwege de tweede helft raakte Joey Pelupessy geblesseerd aan zijn neus. Na minuten verzorging moest hij het veld verlaten. Johan Hove was zijn vervanger.

FC Groningen probeerde Romano Postema meerdere malen weg te steken. De spits kwam veelvuldig achter de laatste linie van de Limburgers, maar kreeg geen bruikbare ballen. De supporters keken met lede ogen naar de klok en moesten er aan geloven: verlengen.

Verlenging

Ook in de eerste helft van de verlenging kwamen beide teams niet tot grote kansen, al moest Jurjus nog een keer adequaat reageren bij een poging van Sierhuis. In de tweede helft van de verlenging drong FC Groningen meer aan, maar wist het ook met verse krachten niet door de muur van Fortuna te breken. Er zat niets anders op dan strafschoppen nemen.

Jurjus zorgt voor extase

Romano Postema ging achter de bal staan en liet een kolkende Euroborg voor het eerst juichen. Na een succesvolle poging van Nick Bakker en Fortuna Sittard, was het namens de bezoekers aan Ozyakup. Jurjus zorgde voor extase in de Euroborg door zijn inzet te keren. Na een misser van Luciano Valente en een treffer van Marvin Peersman, zorgde Fortunist Belkhir voor euforie in de Groene Kathedraal met een bal op de lat. FC Groningen gaat door naar de halve finale van de KNVB-Beker.

In de laatste vier wacht FC Groningen Feyenoord, SC Cambuur of NEC. De loting is zaterdagavond.