Julia Dokter van Groningen Atletiek boekt succes na succes: ‘Parijs is te vroeg, Los Angeles niet’

Nationaal juniorenkampioen op de meerkamp met een verbetering van het 15 jaar oude Nederlands record van Dafne Schippers. Vorige week liet de 17-jarige Julia Dokter van Groningen Atletiek duidelijk zien dat talent in de familie zit en dat (nog) niks in de weg staat van sportief succes.

Met de winst van de jongere telg op de meerkamp heeft de familie Dokter dit jaar twee Nederlandse titels in de gelederen. Oudere zus Sofie won een week voor Julia het NK bij de senioren. Julia is daarnaast, voor het tweede jaar op rij, Nederlands indoorkampioen onder-18 bij het hoogspringen.

Maar de winst van Julia had een bijzonder tintje, want zij verbrak het vijftien jaar oude kampioenschapsrecord over de vijfkamp. Dit stond tot nu toe op naam van voormalig wereldkampioene sprint Dafne Schippers, die destijds nog meerkampster was. Julia Dokter bracht het record vijfkamp op 4097 punten en scoorde daarmee ruim 100 punten meer dan Schippers.

De Olympische Spelen in Parijs van dit jaar, die komen voor Julia Dokter te vroeg. Los Angeles in 2028 is daarom het doel voor de jongste telg van de atletiekfamilie uit Groningen.