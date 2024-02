Jane vrolijkt Kamerlingh Onnes op met schilderingen

De vier schilderingen op de kast in de mediatheek. Foto: Kamerlingh Onnes

Twee schaakstukken, een vis en handen hand in hand. Het is een greep uit de kunstwerken van Jane die sinds kort in het schoolgebouw van het Kamerlingh Onnes zijn te bewonderen.

“Onze Jane is erg talentvol”, schrijft de school. “Ze leukt onze school op met haar schilderingen. Onlangs heeft ze de menstruatiekast onder handen genomen. Deze kast staat in onze mediatheek. In de kast ligt maandverband en tampons dat gratis beschikbaar wordt gesteld aan leerlingen. Leerlingen kunnen het bijvoorbeeld een keer vergeten zijn mee te nemen. Maar het is ook een product dat in veel gezinnen een onbetaalbaar luxeproduct is geworden. Dit noemen me menstruatiearmoede. Met de menstruatiekast strijden we hier tegen.”

De kast was in eerste instantie spierwit, maar Jane heeft vier schilderingen op de kast aangebracht. Het is onbekend of er in het schoolgebouw nog meer kunstwerken een plekje gaan krijgen.