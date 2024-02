Isolatiecampagne wijst op voordelen en gratis hulp: “Verschil tussen elke maand tekortkomen en rondkomen”

Fotio Andor Heij. Rol isolatiemateriaal voor de CV.

De provincie Groningen, gemeenten, GGD en woningcorporaties zijn dinsdag de campagne ‘Zosimpelalswat’ gestart. De campagne laat de voordelen van isoleren zien en verwijst naar gratis hulp die geboden wordt.

Een goed geïsoleerde woning betekent minder energieverbruik en dus een lagere energierekening. Andere voordelen zijn dat tocht in een goed geïsoleerd huis verleden tijd is, dat het in de winter lekker warm in huis is en in de zomer juist koel. Maar waar te beginnen? Veel huiseigenaren zien op tegen de administratieve rompslomp en denken daarnaast dat het financieel niet haalbaar is. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA): “Met de campagne helpen we Groningers op weg, want de eerste vraag is vaak: waar moet ik beginnen? Zowel landelijk als per gemeente zijn er allerlei subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.”

Op de website Zosimpelalswat.nl staat aangegeven welke gratis hulp beschikbaar is. Zo kan er gratis hulp worden gevraagd als je wilt gaan isoleren. Ook kunnen mensen gratis aankloppen bij woningcorporaties die hun huurders helpen bij het besparen van energie. Op de website wordt ook informatie gegeven over het belang van ventileren. Want als je een woning beter gaat isoleren moet je ook beter gaan ventileren, omdat het anders kan leiden tot schimmel- en vochtproblemen, waardoor mensen uiteindelijk zelfs ziek kunnen worden.