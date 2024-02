Integriteitsonderzoek naar RUG-docente vanwege beschuldigingen rond artikel MeToo en Iran

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen is een integriteitsonderzoek gestart naar Donya Ahmadi. De docent aan de Faculteit der Letteren wordt door een Iraanse man beschuldigd van smaad en laster, omdat ze hem noemde in een wetenschappelijk artikel over de feministische beweging in het land.

Dat schrijft de UKrant vrijdagochtend.

De RUG startte het onderzoek, omdat Ahmadi is verwikkeld in een juridisch conflict over een wetenschappelijk artikel wat vorig jaar verscheen. In dit artikel over de MeToo-beweging in het land beschrijft Ahmadi onder meer vergeldingstactieken die Iraanse mannen gebruiken die worden beschuldigd van seksueel geweld. De man die haar beschuldigt, wordt in het artikel genoemd als iemand die volgens Ahmadi openlijk bekend staan als dader.

Nadat het tijdschrift in november aan de RUG-docente om bronnen vroeg waarop ze haar artikel baseerde, volgde in december een mail van een advocaat van de man. Het artikel moest offline. De man had toen al een klacht ingediend bij het tijdschrift, de uitgeverij en de RUG. Ahmadi besloot de naam van de man uit het artikel te halen, maar dat bleek niet genoeg voor de advocaat van de man. Het artikel moest alsnog offline en dat is tot nu toe niet gebeurd.

In afwachting van een eventuele rechtszaak startte de RUG een integriteitsonderzoek naar aanleiding van de zaak. Tegelijk laat de RUG weten de docente in bescherming te nemen en hulp te bieden. Binnen de faculteit van Ahmadi (Letteren) is inmiddels een petitie gestart, waarin het RUG-bestuur wordt gevraagd om juridische steun voor de betichte docente. De opstellers willen daarnaast dat de RUG voorkomt dat het artikel wordt verwijderd.