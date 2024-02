Installatiebedrijf Smid Glimmen stopt na zestig jaar: “Te kort aan personeel”

Na ruim zestig jaar komt er een einde aan installatiebedrijf Smid in Glimmen. Het bedrijf stopt vanwege een te kort aan personeel.

“Ik heb moeten besluiten om het bedrijf te sluiten”, laat Gert Haak weten. “Ik neem geen opdrachten meer aan. Wel kunnen klanten nog contact opnemen in geval van storingen die nog onder de garantie vallen.” Met de sluiting verdwijnt er een begrip in het dorp. Het bedrijf begon in de jaren zestig aan de Rijksstraatweg. In eerste instantie legde men zich toe op de verkoop en reparatie van fietsen. In een later stadium kwam het installeren en repareren van kachels erbij.

Het bedrijf werd opgericht door Rieks en Jantje Smid. In de jaren tachtig nam hun zoon Geert-Willem en zijn vrouw Tineke de zaak over. Nadat zij besloten om te gaan emigreren werd Smid overgedragen aan de familie Boer. In de laatste jaren was Gert Haak de eigenaar. Doordat er geen nieuw personeel is te vinden stopt het bedrijf nu noodgedwongen.