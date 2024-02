Inclusieve wc wint Service Design Prijs 2024

Foto: Ted Eytan (CC 4.0 SA)

Het wordt een toiletruimte voor iedereen: de inclusieve wc, ontworpen door Jesse Faber, Jamey Sahertian, Luc van der Scheer, Loes Scholtens en Mirte van der Weit. De eerstejaars studenten Facility Management hebben met hun ontwerpen de Service Design Prijs 2024 geworden.

De Service Design Prijs is zeven jaar geleden ingesteld docent-onderzoeker Stefan Lechner en is bedoeld voor het beste onderzoek naar een facilitair probleem op de Hanze.

Inclusief

De Hanze heeft het plan om inclusieve sanitair te bouwen. Een ruimte waarin álle mensen met een gerust gemoed hun boodschap, groot of klein, aan het fris spoelend sanitair kunnen toevertrouwen. De studenten hebben er zorgvuldig over nagedacht hoe ze die toiletruimte kunnen inrichten.

Volgens de eerstejaars moet er eerst geëxperimenteerd worden met het sanitair. Om het te realiseren, moet de muur tussen de heren en dames verdwijnen. Daardoor ontstaat een grote ruimte waarin ook rolstoelers zich vrij kunnen bewegen. Van de muur blijft trouwens wel een groot gedeelte staan. Daarachter kunnen bezoekers zich afzonderen van ongewenste blikken.

Alarmknop

Voor de opdracht, namen de studenten verschillende interviews af. Daaruit bleek dat sommige vrouwen de aanwezigheid van mannen niet zo’n fijn idee vinden. Dat zou onwennigheid kunnen zijn, maar de studenten denken ook dat een alarmknop in het inclusieve toilet het gevoel van veiligheid zal bevorderen.

‘Verdient om werkelijkheid te worden’

De jury, bestaande uit docent Rita de Vroome en manager Studentenzaken Vincia Storm de Grave, zijn zogezegd ‘unaniem’ in hun oordeel. Dit plan is het best uitgewerkt en verdient het om werkelijkheid te worden, aldus de jury.