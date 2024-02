Hulpdiensten halen persoon uit het water aan Florakade

Foto: Rieks Oijnhausen

Duikers van de brandweer hebben dinsdag in het begin van de avond een persoon uit het Van Starkenborghkanaal gehaald. De persoon is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding van een persoon te water kwam rond 17.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop behalve een ambulance ook de duikers en een hulpverleningswagen van de brandweer naar de locatie werden gestuurd. “Toen we arriveerden bleek er een persoon in het water te liggen”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “De duikers hebben het slachtoffer uit het water gehaald.”

Nieuwsfotografen vertellen dat het slachtoffer na stabilisatie met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het stabiliseren werd er een zichtscherm geplaatst. Hoe de persoon te water kon raken is onbekend. Politiewoordvoerder Renate Winkel: “Op basis van de informatie die we nu hebben vindt er geen politieonderzoek plaats. Als politie zijn we aanwezig geweest om de brandweer- en ambulancemedewerkers te assisteren bij hun werkzaamheden.” Omstanders vertellen dat de persoon met een hond aan het wandelen was. Door nog onbekende oorzaak raakte de persoon te water. Dit werd gezien door een binnenvaartschipper die alarm heeft geslagen.

De omgeving was korte tijd afgezet. Nadat de hulpdiensten waren vertrokken is het schip verder gevaren.