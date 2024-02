Het heelal deze maand: wat doet André Kuipers in Groningen en wat is het Zevengesternte?

Foto: Brocken Inaglory - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2632873

Sterrenkundige Jeffrey Bout was vanochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Iedere eerste dinsdag van de maand komt hij vertellen over wat er te zien is aan de Groningse sterrenhemel. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Alexander Termeer en Danny Koster met Jeffrey Bout.

De planeet Jupiter schittert nog steeds aan de hemel in zuidelijke richting. In de nacht tussen 14 en 15 februari staat de maan dicht in de buurt van Jupiter. De nacht daarna op 16 februari staat de maan vlak bij het Zevengesternte. Dit is een klein groepje jonge sterren dat gezamenlijk is ontstaan uit een gaswolk en met het blote oog is waar te nemen.

Astronaut André Kuipers brengt op 9 maart een bezoek aan de Stadsschouwburg om zijn voorstelling ‘Op Reis naar de Toekomst’ op te voeren. Tijdens deze show krijgt het publiek een idee over hoe het is om te wonen en te werken in gewichtloosheid.

EPS Young Minds organiseert op 12 februari een evenement in DOT dat in het teken staat van de International Day of Women and Girls in Science. Professor Jessica Dempsey, directeur van sterrenkundig instituut Astron in Dwingeloo, komt op die dag iets vertellen. Professor Jacquelien Scherpen, Rector Magnificus van de RUG, komt ook langs om vrouwen te stimuleren om de wetenschap en techniek in te gaan.

Beluister hier alle radio-interviews van de OOG Ochtendshow. Wil je ook radio maken bij OOG? We zoeken momenteel redacteuren, technici en presentatoren op vrijwillige basis. Reageer snel via ochtendshow@oogradio.nl