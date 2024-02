Hertenkamp Boeremapark verwacht niet dat wethouder tot ander besluit komt: “Nadenken over vervolgstappen”

Het bestuur van het Burgemeester Boeremapark in Haren verwacht dat de wethouder, na het ontvangen van de brief, niet anders zal gaan denken over de toekomst van het hertenkamp. Men wacht het definitieve besluit af, en denkt na over eventuele vervolgstappen.

“Toen de minister in december bekend maakte dat hertenkampen mogen blijven bestaan waren we blij. En niet alleen wij waren blij, maar in heel Nederland waren beheerders van hertenkampen opgelucht”, vertelt Cor Harms van de stichting Burgemeester Boeremapark. “Maar Groningen heeft besloten af te wijken van het landelijk beleid. Op 1 februari kwam de wethouder bij ons langs om te vertellen dat men voornemens is om de sterfhuisconstructie in Groningen wel uit te gaan voeren. Wij hebben die boodschap ervaren als een mededeling die men van plan is om uit te gaan voeren.”

“Dit is niet goed voor het vertrouwen”

Volgens wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) gaat het nog niet om een definitief besluit en moet er in het gemeentebestuur nog over gesproken worden. Daarbij wacht men ook op een brief van de stichting waarin men haar kant van de medaille mag gaan belichten. Harms vindt het maar een vreemde gang van zaken: “Dit is niet goed voor het vertrouwen. Al een jaar lang werken we met de gemeente samen aan het herstel van het Boeremapark. De gemeente heeft participatie hoog in het vaandel staan. Ik vind het heel vreemd dat we dan onze bezwaren via een brief aan moeten geven. De wethouder komt langs, doet een mededeling dat men dit van plan is, en bezwaren kunnen we in een brief zetten.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Wij wijken af van het landelijk besluit”

De Wrede liet afgelopen week weten dat de stichting op 1 februari geïnformeerd is, zodat het nieuws niet via andere kanalen tot hen zou komen. Daarnaast ontstond er met het vroegtijdig informeren ruimte om te reageren. De Wrede: “Wij wijken af van het landelijk besluit naar aanleiding van een advies van deskundigen die een hobby- en huisdierenlijst hebben opgesteld. En zij hebben geadviseerd om hertenkampen af te bouwen.”

Cor Harms: “Ik neem aan dat de andere zeven wethouders ook een mening hebben”

Harms heeft echter twijfels: “Er wordt gesproken over een wetenschappelijk onderzoek. Maar daar is landelijk flink wat verweer tegen gekomen. In dit onderzoek gaat het namelijk over wilde herten. Terwijl we het in Haren hebben over herten die hier al generatieslang verblijven. Het is een hele andere situatie. Wij gaan in ieder geval de brief met standpunten en zienswijzen delen. En dan zien we wel hoe het afloopt. We hebben een gemeentebestuur met acht wethouders. Ik neem aan dat de andere zeven wethouders ook een mening hebben.”

“Uiteindelijk zal er één hert overblijven”

Mocht het gemeentebestuur daadwerkelijk het hertenkamp willen beëindigen dan moet de enige bok in het kampje gecastreerd worden. Harms: “De kudde kan zich dan niet verder uitbreiden. Er ontstaat dan letterlijk een sterfhuisconstructie, waarbij er uiteindelijk maar één hert overblijft. Herten zijn kuddedieren, dus je kunt je afvragen of dat vooruitzicht diervriendelijk is.”

De fracties van de VVD en Stadspartij 100% voor Groningen zijn kritisch op het besluit. De vraag is echter wat zij kunnen betekenen, omdat het bij de toekomst van het Burgemeester Boeremapark om een collegebesluit gaat.

Cor Harms was zaterdagochtend te gast in het radioprogramma ‘Haren Doet’ op OOG Radio. Beluister hier het fragment:

