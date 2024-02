Herten in Boeremapark moeten uitsterven, ondanks terugdraaien besluit in Den Haag: ‘Dit kwam hard aan’

Hoewel minister Piet Adema het kabinetsbesluit om hertenkampen te laten uitsterven in december terugdraaide, moeten de dieren in het enige overgebleven hertenkamp van de gemeente in het Boeremapark in Haren toch verdwijnen. “We hadden het aan zien komen, maar het kwam alsnog hard aan.”

De herten in het Boeremapark werden de afgelopen maanden een speelbal van politieke grillen. In oktober vorig jaar werd duidelijk dat het college, in lijn met een kabinetsvoorstel om de hertenkampen te laten uitsterven, als eigenaar voornemens was om dit jaar alvast te beginnen met het uitvoeren ervan door de bok te steriliseren. Half december volgde echter opluchting, nadat duidelijk werd dat het Haagse beleid van tafel ging. Nu blijkt dat het gemeentebestuur, ondanks het verdwenen kabinetsvoorstel, alsnog wil dat het hertenkamp uitsterft.

‘Boodschap kwam hard aan’

Verantwoordelijk wethouder De Wrede kwam eerder deze maand op bezoek bij het hertenkamp, waar ze de boodschap overdroeg aan het bestuur van de Stichting Boeremapark Haren. Voorzitter Cor Harms vertelt: “Toen we hoorden over de afspraak, voelden we al aan dat dit er zou komen. Toch kwam de boodschap hard aan. Het is echt ontzettend jammer dat dit gebeurt.”

“Normaal hebben we hier zeven hindes en een bok”, vertelt Harms. “Nu hebben we vijftien herten, omdat er ook jongen zijn. Maar als het collegebesluit doorgaat (de raad moet er volgende maand nog over stemmen), wordt de bok alsnog gesteriliseerd. Dan sterft de kudde uit. Dat kan nog wel twintig jaar duren.”

‘Nooit een goed gesprek gehad’

Maar Harms en de Stichting laten het er niet bij zitten. “We gaan er alles aan doen om dit te voorkomen. We gaan het college aanschrijven. Dit voelt als iets wat opgelegd wordt zonder overlegd. Het park is van de gemeente, maar jarenlang hebben we alles gedaan in goed overleg. In een goed gesprek, maar dat is niet gebeurd.”

Ook in de gemeenteraad springt een aantal fracties op de bres. De Stadspartij 100% voor Groningen en de VVD stellen woensdag mondelinge vragen aan wethouder De Wrede over het hertenkamp. “Het park betekent erg veel voor de Harenaren”, aldus Mariska Sloot (Stadspartij) en Ietje Jacobs (VVD). “Voor de omwonenden, bezoekers en de vrijwilligers in het bijzonder. Al die tijd was er ook een hertenkamp en dit heeft nog nooit voor problemen gezorgd of voor een onveilige situatie voor de dieren.”

Dat bevestigt Harms: “We hebben onze achterban inmiddels op de hoogte gebracht. We horen alleen maar hoe jammer dit is. Van jong tot oud heeft men jarenlang genoten van het hertenkamp. Dit voelt, zowel voor ons als de bezoekers van het park, als een enorm verlies.”