Hennepkwekerij aan Zaagmuldersweg ontmanteld

Foto: 112groningen

De politie heeft afgelopen weekend in een woning aan de Zaagmuldersweg een hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld. Dat meldt 112groningen deze woensdag.

In het pand was één ruimte in gebruik voor de kwekerij. De politie vond daar een kleine 200 hennepstekjes en diverse goederen die gebruikt worden voor een kwekerij. Bovendien werd gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom.

De bewoner zal worden gehoord in verband met het opzetten van de kwekerij en de diefstal van stroom. De hennepkwekerij is diezelfde dag nog ontmanteld.