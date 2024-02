Helpman stopt volgend seizoen met prestatievoetbal op zondag

Foro Andor Heij: Helpman - Loppersum

Voetbalvereniging Helpman schrijft voor volgend seizoen geen standaardelftal meer in voor de zondag. “We hebben niet genoeg spelers”, aldus voorzitter Jan van der Lei, over het elftal dat in de tweede klasse speelt.

“Er gaan op zondag zes of zeven jongens stoppen”, zegt Van der Lei. “Die zijn inmiddels midden dertig en hebben aangegeven dat ze bij ons in de lagere elftallen gaan spelen”.

Jeugd wil op zaterdag

Het probleem is ook dat er geen doorstroom is vanuit de jeugd. “De nieuwe aanwas spreekt de voorkeur uit voor de zaterdag”, vervolgt de Helpman voorzitter. “Dat zie je niet alleen bij ons, maar dat is een tendens die in het hele land speelt”.

Belachelijk

Helpman, dat dit jaar honderd jaar bestaat, had met het zondagteam graag horizontaal willen overstappen naar de zaterdag tweede klasse. Maar dat had de club in oktober al bij de KNVB moeten melden. Nu kan dat niet meer.

“Over die regeling wil ik bij de KNVB wel mijn ongenoegen uitspreken”, zegt Van der Lei. “Het is toch belachelijk dat je dat al in oktober moet aangeven. Dan kun je toch niet weten dat er spelers besluiten te stoppen in de loop van het seizoen? Je kan er ook niet meer op acteren”. Maar protesteren heeft geen nut. “Als de KNVB die regels eenmaal heeft gemaakt, wordt er niet meer van afgeweken”.

Welke klasse?

Helpman heeft ook een zaterdagelftal in de derde klasse dat net als het zondagteam in de top mee draait. “Wat wordt het dan komend seizoen, de gemengde eerste klasse als het zondagelftal promoveert, of de derde klasse? Maar misschien ook wel de tweede klasse, want het zaterdagelftal staat hoog in de derde klasse”. Een ding weet Van der Lei wel zeker: “Met de talentvolle jongens van de zondag er bij wordt het een goed elftal dat zeker in de tweede klasse mee kan draaien”.

Recreatief

Het blijft wel mogelijk om op zondag recreatief te voetballen bij Helpman. “We hebben volgend seizoen zeker drie elftallen op zondag”, besluit Van der Lei. “Ook andere mensen die dolgraag op zondag willen voetballen zijn altijd welkom bij Helpman”