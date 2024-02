Heeft Groningen kans in de halve finale? “Feyenoord laat soms ruimtes open”

Nog één nachtje slapen en dan is het zover: De halve finale van de KNVB Beker tussen FC Groningen en Feyenoord. Terwijl de FC op papier de underdog is, gaat het keurkorps van Dick Lukkien vol voor een stunt.

FC Groningen wist eerder al Rijnsburgse Boys, Willem II, Excelsior en Fortuna Sittard uit te schakelen. Feyenoord is van iets andere orde. De regerend landskampioen staat momenteel tweede in de eredivisie, en lijkt donderdagavond de grote favoriet. Maar dat weerhoudt Dick Lukkien er niet van om gewoon vol voor de overwinning te gaan: “Het is een hele speciale wedstrijd, dus we zullen alles geven wat we in ons hebben om door naar de finale te gaan.

Lukkien ziet waar er eventueel kansen liggen bij Feyenoord: “Hun avontuurlijke manier van spelen levert nog wel eens ruimtes op die zij laten. Daar zouden wij als tegenstander gebruik van kunnen moeten maken.”

Voor doelman Hidde Jurjus is het een bijzonder jaar. Hij begon als tweede doelman, knokte zich in de basis ten faveure van de inmiddels vertrokken Michael Verrips, en speelt dus nu ineens de bekerfinale: “Ik ben vooral blij met de manier waarop. Het gaat op een manier waar ik me heel erg thuis in voel. Dat heeft te maken met spelers, maar ook met de trainer. Het is gewoon een heel mooi jaar.”

Winnende in de 90ste minuut of twee penalty’s stoppen?

Jurjus speelde in de kwartfinale tegen Fortuna Sittard een belangrijke rol door het stoppen van een strafschop in de penalyserie. Dat vraagt om een dilemma: De winnende treffer in de 90ste minuut of toch een strafschoppenserie waarin hij belangrijk kan zijn? “Als ik van te voren weet dat we dan door gaan wil ik natuurlijk wel die penalty’s stoppen,” lacht Jurjus. “Maar ik denk als wij morgen zo ver zijn, dan laten we het maar zo snel mogelijk doen. Maar natuurlijk, als keeper wil je mooie momenten beleven, en dat soort momenten koester ik ook.”

Er zitten donderdagavond 1200 supporters in het uitvak om de FC te steunen. Dat hadden er meer kunnen zijn, want de tickets waren binnen 3 minuten uitverkocht. Het is dan ook de verwachting dat er ook nog wel een behoorlijk aantal Groningers verstopt zullen zitten op de thuisvakken.

Pelupessy, Hove of Duarte?

Het enige vraagteken voor de opstelling tegen Feyenoord lijkt het middenveld te worden. Afgelopen week tegen Helmond stonden daar Joey Pelupessy en Laros Duarte. Duarte lijkt een zekerheidje. Het is dus of Lukkien zal starten met Hove of Pelupessy. Zelf wil de oefenmeester daar nog niets over kwijt: “Daar ga ik nog even een nachtje over slapen”.

Vermoedelijke opstelling:

Jurjus; Bacuna, Rente, Peersman, Määttä; Hove/Pelupessy, Duarte; Schreuders, Valente; Postema, Van Bergen.