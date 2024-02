Hardleerse Friezin raakt auto kwijt in Stad na vijf keer betrapt te zijn op rijden zonder rijbewijs

Foto: Flexteam Groningen via X (voorheen Twitter)

Hoe weet je zeker dat agenten doorhebben dat je geen rijbewijs hebt? Vijfendertig kilometer te hard rijden op de ringweg is een goed begin, zo bleek maandagavond in Stad.

De politie zette een 25-jarige vrouw uit Sudwest-Fryslân langs de kant, omdat ze met 105 gecorrigeerde kilometers per uur over de westelijke ringweg reed.

De vrouw moest de agenten een geldig rijbewijs schuldig blijven. Voor de vijfde keer, zo stelt het Flexteam van de politie in Groningen. Daarop werd de auto waar de vrouw in reed in beslag genomen.