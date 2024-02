Halve finale Groningen – Feyenoord: “Als Groningen lang meedoet, dat vind ik een topprestatie.”

Thijs Faber: "Ik merk bij mezelf en bij mensen om me heen dat ze er echt zin in hebben" Foto: Lars Faber

De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen wordt aankomende donderdag gespeeld in een uitverkochte Kuip. Groningen heeft kans, maar we moeten realistisch blijven, vindt Thijs Faber van de voetbalpodcast Kon Veel Minder.



Na een succesvol bekertoernooi, waarin Eredivisieclubs als Exelsior en Fortuna Sittard verslagen werden, maakt de club zich op de halve finale voor het eerst in negen jaar. De fans kijken ernaar uit.

Faber: “Je ziet het in de kaartverkoop natuurlijk. Er waren 1200 kaarten beschikbaar en die waren binnen drie minuten weg. Ik merk bij mezelf en bij mensen om me heen dat ze er echt zin in hebben. En natuurlijk is het hartstikke spannend. Het voelt als een kans om een bekerfinale te halen.”

Spelers zullen de spanning zelf ook wel voelen, denkt hij. “Als je als speler in die tunnel staat en de muziek komt, dan kan het voor sommigen wel schrikken zijn. Leandro Bacuna zou misschien wel die ervaring hebben. En dat kan wel helpen op zo’n moment.”

Ook Hidde Jurjus kan na zijn goede prestaties in de laatste wedstrijd tegen Helmond Sport van grote waarde zijn. “Hij is heel erg stabiel gebleken en zorgt voor vertrouwen bij de verdedigers die voor hem staan. Als Feyenoord er dan doorheen komt, dan is het heel fijn dat hij bijna alles tegenhoudt.”

Faber acht de kans op een overwinning klein, maar hoopt stiekem op een brutale winst. “Ik hoop dat Groningen daar heel ondeugend vertrekt met een 1-0 winst, bijvoorbeeld met een vrije trap via Laros Duarte. Als ik realistisch ben, zou ik het al knap vinden als we niet met meer dan 2-0 verliezen. Als Groningen in ieder geval lang meedoet, dan zou ik het een topprestatie vinden. En ik denk dat je dan ook over een heel geslaagd bekerseizoen mag praten.”