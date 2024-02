Grunneger Power zet stap in nieuwe vorm van energielevering

Energiecoöperatie Grunneger Power heeft haar zonneparken aangesloten op een zogenoemd zelfleveringsplatform. Het uiteindelijke doel is, de energie rechtstreeks van de bron aan haar klanten te leveren.

Het gaat om de zonneparken Meerdorpen en Vierverlaten. Door de aansluiting wil de coöperatie haar opgewekte duurzame energie in de toekomst rechtstreeks aan leden leveren, tegen een lokale prijs, gebaseerd op de kostprijs. Door de energie rechtstreeks aan klanten te leveren, biedt Grunneger Power een alternatief voor grote energiereuzen, Ook is men dan minder afhankelijk van de sterk fluctuerende prijzen op de energiemarkt.

“De huidige energiemarkt is doorgeschoten in haar marktwerking,” zegt Steven Volkers, directeur van Grunneger Power. “Er wordt te veel geld verdiend met wat een basisvoorziening voor iedereen zou moeten zijn. Onze grote Nederlandse energiebedrijven zijn inmiddels allemaal in handen van buitenlandse bedrijven.”

Grunneger Power gaat toewerken naar het vormen van een energiegemeenschap. Daar kunnen deelnemende afnemers zoals bedrijven en huishoudens, zelf hun lokale energiebronnen kiezen, zoals de zonneparken van Grunneger Power.