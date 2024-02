Groningse Sofie Dokter voor derde maal op rij nationaal indoorkampioen Meerkamp

Sofie Dokter van Groningen Atletiek is zondag in Apeldoorn voor het derde jaar op rij Nederlands indoor kampioen op de meerkamp geworden. De 22-jarige Groningse won vier van de vijf de onderdelen en kwam uit op een totaal van 4553 punten.

De veelzijdige atlete pakte de titel dankzij de volgende prestaties: 60 meter horden 8,39 – hoogspringen 1 meter 84 – kogelstoten 13 meter 22 – verspringen 6 meter 12 – 800 meter 2.17,78. Hoewel ze geen enkel persoonlijk record verbeterde, veroverde ze haar derde seniorentitel met overmacht. De nummer twee, Sophia Mulder van AV Apeldoorn, kwam tot 4291 punten.

Sofie Dokter voldeed met haar puntenaantal ruim aan de limiet van de Atletiekbond voor het WK in Glasgow, over vier weken. De limiet staat op 4430 punten. Een zekerheidje voor een startplek is dat echter niet: aan de meerkamp op het WK mogen maar twaalf atleten deelnemen.