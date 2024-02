Groningse hoogleraar wordt voorzitter van UNL

Foto: Eerste Kamer

Interim-decaan Caspar van den Berg van Campus Fryslân is per 1 juni voorzitter van de UNL, de koepelorganisatie van de Universiteiten van Nederland. Dat meldt de Ukrant.

Hij volgt Jouke de Vries op, die tijdelijk voorzitter was na het vertrek van Pieter Duisenberg. De Vries, tevens bestuursvoorzitter van de RUG, noemt Van den Berg een ‘uitstekend bestuurder en briljant bestuurskundige’. “Zijn bestuurlijke en politieke ervaring en zijn staat van dienst in de wetenschap maken hem de ideale nieuwe voorzitter van Universiteiten van Nederland.”

Van den Berg is sinds 2017 hoogleraar global and local governance en sinds februari 2023 interim-decaan van Campus Fryslân. Ook is bijzonder hoogleraar transities in de publieke sector aan de Universiteit Leiden, en lid van de Eerste Kamer voor de VVD.

Hoewel Van den Berg Campus Fryslân vaarwel zegt, blijft hij wel aan de RUG verbonden als honorair hoogleraar. Ook blijft hij verbonden aan de Universiteit Leiden. Als voorzitter van UNL wil hij zich inzetten om ‘universiteiten een vrije, veilige en stimulerende omgeving voor iedereen’ te laten zijn, aldus Van den Berg in de Universíteitskrant.