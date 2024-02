Groningse dansvoorstelling ADI(C)SCO over verslaving in première in Theater de Machinefabriek

Scenefoto ADI(C)SCO - Foto: BYHALIE

Trippen op drugs, oneindig dansen en zich compleet verliezen: in Theater de Machinefabriek gaat zaterdag 9 maart de voorstelling ADI(C)SCO in première die tot stand gekomen is met ervaringen van drugsverslaafden. Het is een coproductie van Finse choreograaf en theatermaker Cecilia Moiso en het Groningse dansgezelschap Club Guy & Roni.

“Het is een confronterende dans over alle emotionele fases die je als verslaafde doormaakt”, zo omschrijft theatermaker Cecilia Moisio de voorstelling. Maar drugsverslaving is een groter fenomeen dan de ‘man onder de brug’ die een spuit in zijn lichaam steekt.

Daar kan de theatermaker uit ervaring over meepraten. Ze komt uit een familie met verslavingsproblemen en ziet dat het probleem maatschappijbreed is. “Met deze dansvoorstelling wil ik de kijker laten zien hoe verslaving je verleidt tot meer en wat het met je doet. Ik wil mensen laten beseffen dat het iedereen kan overkomen, hoe rijk of geleerd je ook bent.”

De voorstelling brengt het publiek helemaal terug in de sferen van de jaren ’70: de tijd van de disco. Het verhaal van opvoering is tot stand gekomen door gesprekken met verslaafden, artsen en verslaafden in herstel. Deze gesprekken en het repetitieproces van ADI(C)SCO zijn direct na afloop van de voorstelling te zien in de gelijknamige documentaire.

Jolanda Huiting (52) is een van de deelnemers. “Door mijn verslaving openlijk te delen met de makers en de kijkers, heb ik meer zelfvertrouwen gekregen”, vertelt ze. “Ik wil met mijn bijdrage anderen inspireren en laten zien dat er altijd hoop is voor een toekomst in herstel.”