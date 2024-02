Groninger tweedeklassers allemaal onderuit tegen Drentse tegenstanders

Foto Andor Heij

Op een regenachtige zondagmiddag kregen de Groninger ploegen in de tweede klasse I louter nederlagen te slikken tegen ploegen uit Drenthe. Een klasse lager pakte Groninger Boys een puntje.

Helpman stond tweede in 2I zondag, maar ging in Norg met 1-0 onderuit tegen middenmoter GOMOS. Voor rust kregen beide ploegen een paar kleine kansen, maar gescoord werd er niet. Na de thee kregen zowel Helpman als GOMOS een grote mogelijkheid. GOMOS was vier minuten voor tijd het meest effectief toen Richard Meursing raak kopte: 1-0. Helpman zakte naar de derde plaats met 26 punten uit 14 wedstrijden. Dat is negen minder dan koploper Roden.

Roden ontving de studenten van Forward en won met 3-2. Robin van der Tuin maakte er 1-0 van voor de Drenten. Forward bood goed weerstand en kwam vlak voor rust op 1-1 door Thomas Gelling. Na de pauze tilden Nick ter Arkel en Van der Tuin de stand naar 3-1. Marnix Metus maakte er in de slotfase nog 3-2 van. Forward blijft tiende met 13 uit 14.

Stadspark verloor thuis van de nieuwe nummer twee Rolder Boys. Het werd 5-1 voor de Drentse ploeg. Jordy Veninga scoorde bij een 4-0 achterstand voor Stadspark, dat twaalfde en voorlaatste is met 12 uit 13.

In de derde klasse B zondag werd vrijwel alles, inclusief de wedstrijd van Engelbert, afgelast vanwege de vele regen. Groninger Boys speelde thuis op het kunstgras wel tegen Weerdinge en het werd 1-1. Lorenzo Westhiner scoorde voor Groninger Boys, maar Weerdinge kwam halverwege de tweede helft langszij. Groninger Boys is derde met 23 uit 15.