Groninger Landschap krijgt anderhalve ton voor natuurprojecten

Luchtfoto van Bezoekerscentrum aan Reitdiep bij de Koningslaagte - Foto via Het Groninger Landschap

Net als de 11 andere provinciale landschappen krijgt het Groninger Landschap 150.000 euro van het Cultuurfonds. Het geld gaat naar projecten die zorgen voor een klimaatbestendige natuur in de provincie.

In totaal legt het Cultuurfonds twee miljoen euro extra op tafel voor de Nederlandse landschappen, naast de anderhalf miljoen die het Cultuurfonds (voorheen het Prins Bernhard Cultuurfonds) ieder jaar al op tafel legt om zo’n driehonderd natuurprojecten te steunen.

Het Groninger Landschap laat weten blij te zijn met het geld. Waar het aan wordt besteed, is nog niet bekend. “We mogen dat bedrag vrij besteden aan natuurprojecten”, schrijft de organisatie.

Het is niet voor het eerst dat het Groninger Landschap geld krijgt van het cultuurfonds. Eerder kwam er via dit fonds al geld binnen voor de natuur in de Harener Wildernis, het herstel van de oude rivier de Hunze in Stad en natuurherstel in Polder Breebaart voor weidevogels.