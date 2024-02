Groningen twee keer vertegenwoordigd in zoektocht naar beste allround danser van Nederland

Foto's via NTR

Anne en Daniela uit Groningen zijn twee van de tien dansers die door coaches Natascha Dejong en Shaker zijn gekozen bij de zoektocht naar de beste allround danser van Nederland in het NTR-televisieprogramma Project Dans.

De eerste aflevering van Project Dans was donderdagavond te zien op NPO 1. De twee coaches brachten, via een auditieronde, het aantal dansers terug van dertig naar tien. De komende afleveringen moeten de overgebleven dansers zich een stijl eigen maken die technisch zo moeilijk is, dat ze het uiterste van hun lichaam moeten vragen: ballet en moderne dans.

De dansers krijgen nu eerst een technische opdracht. Daarin leren de dansers, bijgestaan door hun coaches, in korte tijd drie iconische moves aan van gerenommeerd danser en choreograaf Rinus Sprong. De opdracht wordt beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Sprong, Ed Wubbe (Scapino Ballet) en Jennifer Romen (drievoudig wereldkampioen hiphop).

Daarnaast is er een vrije opdracht, waarin de dansers vijf verschillende duetten opvoeren voor een groot publiek. Deze opdracht wordt beoordeeld door zowel de vakjury als een onafhankelijke publieksjury. Hierna verlaat de eerste danser Project Dans en gaat de zoektocht naar de beste allround danser van Nederland verder met nog negen kanshebbers.

Wie uiteindelijk overblijft, wint Project Dans en een rol in de nieuwste dansvoorstelling van ISH Dance Collective. Project Dans is elke donderdagavond te zien om 20:30 uur bij de NTR op NPO 1.