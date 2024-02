Groningen krijgt een derde Odensehuis

foto: Wouter Holsappel

De wijk Beijum krijgt per 3 april het derde Odensehuis in Groningen. Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie en cognitieve problemen.

Er zijn al Odensehuizen in de Molukkenstraat en Donderslaan. De vestiging in Beijum komt in de Amkemakoepel. Het inloophuis was een lang gekoesterde wens in ‘Ouder worden in Beijum’, één van de thema’s van Sterk Netwerk Beijum, waarin vrijwilligers en professionals in de wijk samenwerken. Deze wens leefde ook in Lewenborg en Ten Boer.

In al deze stadsdelen neemt het aantal mensen met dementie of andere cognitieve belemmeringen toe. Velen van hen wonen nog thuis en willen dat zo lang mogelijk blijven doen. Wel hebben ze behoefte aan ondersteuning, begrip en ontspanning; net als hun mantelzorgers.

Overleg leidde tot de oprichting van Odensehuis Oost, bestemd voor mensen met een haperend brein en hun naasten in Beijum, Lewenborg, Ten Boer en de overige gebieden die vallen onder de stadswijken Groningen Oost. Op 3 april is de opening.