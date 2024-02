Groningen biedt genoeg werk aan hoogopgeleiden: ‘Jonge mensen weten niet welke kansen hier zijn’

Als het aan de gemeenteraadsleden Rico Tjepkema Mirte Goodijk ligt, blijven er veel meer studenten in de stad plakken na hun studie. Vooral voor net afgestudeerde hoogopgeleide studenten is er genoeg werk, vinden de partijen.

De meeste studenten gaan na hun studie naar de Randstad. Een deel daarvan wil blijven, maar vertrekt toch. Dit blijkt uit onderzoek van de Gemeente Groningen.

Het probleem volgens Tjepkema van de PvdA en Goodijk van Student&Stad is dat studenten en werkgevers elkaar niet altijd kunnen vinden. Zij willen daarom dat deze groep makkelijker kan zien wat voor baankansen de stad en omgeving bieden.

Een oplossing is het voeren van campagnes en het opzetten van een platform voor studenten en werkgevers, denkt Goodijk. Goodijk: “Het grootste probleem is zichtbaarheid. Jonge mensen weten niet welke kansen hier zijn in het noorden. We hebben specifieke kennis en dat moet niet verloren gaan naar het westen.”