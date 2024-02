Grauw weekend met buitjes en toenemende wind; komende werkweek lijkt waterballet te worden

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Zowel een eerste glimp van de lente als een terugkeer naar zonnig maar koud winterweer zit er niet in de komende dagen. Het weekend wordt, met af en toe (lichte) regen, de inleiding voor een week die zomaar eens helemaal in het water zou kunnen vallen.

Zaterdag wordt een grauwe dag, waarin met name in de middag al wat motregen of een licht buitje naar beneden kan komen. Bij een matig windje klimt de thermometer al snel richting de 10 graden, maar hogere waarden dan 12 graden worden waarschijnlijk niet gehaald. De tweede weekenddag brengt weinig anders, behalve dat de intensiteit van de buien gedurende de dag wat kan toenemen. Het wordt een graad kouder dan zaterdag (11 graden) en de wind neemt in kracht toe.

Maandag wordt qua buien een korte onderbreking, in de aanloop naar de rest van de week. Vroeg in de ochtend kan er nog wat regen vallen, maar de rest van de eerste werkdag van de week verloopt hoogstwaarschijnlijk droog. Dinsdag neemt de buienactiviteit toe en de rest van de week lijkt daarmee grijs en nat te gaan verlopen. De wind zwakt woensdag iets af, net als de temperatuur. Die komt in de tweede helft van volgende week uit op een graad of 8.