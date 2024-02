Gratis energiedisplay voor 2.300 huurders

GeWOON Groen, een samenwerking van woningcorporaties, start met een proef om te achterhalen hoe het huurders bevalt om live inzicht te krijgen in hun energieverbruik.

In totaal krijgen ruim 2.300 huishoudens een aanbod om een gratis energiedisplay in huis te krijgen. Het gaat om huurders van de woningcorporaties Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Wold & Waard en Lefier.

De komende tijd worden huurders die in aanmerking komen voor de proef door hun eigen woningcorporatie benaderd. De proef duurt ongeveer een half jaar en stopt rond de zomer.

Rolf Koops van GeWOON Groen: “Er is geen addertje. Huurders krijgen het display van ons. Ook wanneer de proef is geëindigd mogen zij deze houden. We vragen deelnemers alleen op drie momenten een korte vragenlijst in te vullen. Vragen die ons helpen om vast te stellen of huurders het gevoel hebben dat ze door het energiedisplay bewuster omgaan met hun energieverbruik en dat het hen helpt om op de energierekening te besparen.”

Huurders kunnen op het display live zien wat een bepaalde handeling, zoals het aanzetten van de vaatwasser, doet met hun energieverbruik. Bij de helft van de deelnemers delen de corporaties een doe-boekje uit. Hiermee kunnen gezinnen spelenderwijs energieslurpers in huis opsporen. Volgens Koops kan een huishouden op jaarbasis al snel honderd euro besparen.