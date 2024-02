GIJS verliest arbitragezaak tegen de bond, maar overweegt gang naar civiele rechter

GIJS - Tilburg Trappers

De arbitragecommissie van de Nederlandse IJshockeybond (NIJB) heeft GIJS Groningen in het ongelijk gesteld in de zaak tegen de bond. Dat schrijft Dagblad van het Noorden. De Groningers meenden dat de driepuntenstraf die ze hebben gekregen, niet terecht is.

GIJS kreeg al vroeg in het seizoen drie punten in mindering. Volgens de NIJB zat er tijdens de thuiswedstrijd tegen Yeti’s Breda een bankzitter die daar volgens de regels niet had mogen zitten. Yeti’s Breda deed vervolgens een melding bij de bond. Volgens de vereniging had die speler, Nash Hayward Jones, deelgenomen aan de wedstrijd. De thuisclub ontkende dat, maar zag tevergeefs haar zege van 4-0 zege veranderen in een 0-5 verlies.

“Dit vanwege het mee schaatsen van een jeugdspeler in de warming-up en vervolgens zijn (onnodige) vermelding op het wedstrijdformulier. GIJS is flink gestraft…”, schrijft de vereniging op haar Facebook-pagina.

Herziening

GIJS vroeg al snel om een herziening van de straf. De bond liet door drukte even op zich wachtte, maar in januari werd alleen een beslissing genomen: de driepunten straf gehandhaafd werd. GIJS spande vervolgens een arbitragezaak tegen de bond aan en die heeft het dus nu verloren.

Volgens DvhN is de voornaamste reden voor de afwijzing dat de speler daadwerkelijk op de bank gezeten heeft, wat ook is vastgelegd op videobeelden. Aangezien de spelersbank wordt beschouwd als wedstrijdterrein, heeft GIJS volgens de arbiter de reglementen overtreden. De Groningse club heeft ook toegegeven dat dit het geval is.

Play-offs

En dat is slecht nieuws voor de Groningse club, die de punten hard nodig heeft om zich te plaatsen voor de play-offs. Alleen de acht beste clubs in de eredivisie kunnen daar aan meedoen en draaien zodoende mee in de strijd om het kampioenschap.

De Groningers staan op dit moment negende met zes punten achterstand op de nummer acht. Zelfs met een zege aankomende zaterdag tijdens de laatste wedstrijd, redt GIJS het niet. Maar als de drie punten worden meegerekend en de nummer acht verliest, zijn er nog mogelijkheden.

Vervolgstappen

Volgens DvhN beraadt GIJS zich de komende dagen met haar advocaat over de vervolgstappen.