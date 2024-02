GIJS stapt niet naar de rechter om play-offs af te dwingen

Foto: Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie www.fotoklick.nl

De ijshockeyers van GIJS gaan geen vervolgstappen ondernemen naar aanleiding van de reglementaire straf die het eerder in het seizoen kreeg opgelegd. Dat is dinsdagavond duidelijk geworden.

Afgelopen herfst kreeg GIJS drie punten in mindering. Volgens de NIJB, de Nederlandse IJshockey Bond, zat er tijdens de thuiswedstrijd tegen Yeti’s uit Breda een bankzitter die daar volgens de regels niet had mogen zitten. Yeti’s Breda deed vervolgens een melding bij de bond. Volgens de vereniging had die speler, Nash Hayward Jones, deelgenomen aan de wedstrijd. De thuisclub ontkende dat, maar zag tevergeefs haar zege van 4-0 zege veranderen in een 0-5 verlies.

Aan het einde van het seizoen, dat afgelopen weekend werd afgesloten, ontstond een vervelende situatie. GIJS eindigde op de negende plek op de ranglijst. “Tot op de voorlaatste speeldag hebben we meegestreden om deelname aan de play-offs, maar waren zeven zeges uiteindelijk niet voldoende voor plaatsing.”, aldus GIJS. De club kwam drie punten tekort voor de achtste plaats. Door in beroep te gaan tegen de straf zou er een mogelijkheid ontstaan om alsnog in aanmerking te komen voor de play-offs, maar daar kiest GIJS niet voor. De ploeg stelt het sportieve boven het politieke. GIJS heeft in december en januari verschillende nederlagen geleden. Men zegt dat als men beter had gespeeld men de play-offs zelf af had kunnen dwingen.