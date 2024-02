Gica zet met open repetities deuren wagenwijd open: “Bij ons zijn er geen rangen en standen”

Foto: ingezonden

De zon schijnt bij studentenkoor Gica. Na een optreden in het televisieprogramma Even tot Hier en een nagenoeg uitverkocht concert in De Fontein maakt het koor zich nu op voor een nieuwe concertreeks. Daarvoor worden er open repetities gehouden. Een gesprek met Martijn Meelker van het koor.

Hoi Martijn! Misschien is het goed om dit gesprek te beginnen met het concert dat vorige week plaatsvond in De Fontein aan de Eikenlaan. Hoe is dat gegaan?

“Het was heel succesvol. Het was ook heel leuk om hier weer eens op te treden. Dat was namelijk al weer een tijdje geleden dat we in dit gebouw te gast waren. Uiteindelijk konden we zo’n 130 bezoekers verwelkomen. Het deed mij terugdenken aan de concerten uit mijn begintijd bij Gica, dat we in de Doopsgezinde Kerk met 150 mensen helemaal uitverkocht waren. We moesten toen zelfs mensen teleurstellen. Dat hoefde vorige week niet, maar de kerk was wel helemaal vol.”

Hoe verklaar je dat succes?

“Er zijn verschillende redenen, denk ik. Ieder semester komen er nieuwe leden bij. Als je voor het eerst als lid aan een concert deelneemt dan neem je uiteraard je familie en vrienden mee. Je wilt hen graag laten horen wat je doet. Daarnaast hebben we een goede pr-campagne gedraaid. Er zijn veel posters geplakt, en er is veel aandacht voor de concerten gegenereerd. En waarschijnlijk speelt de media-aandacht ook een rol. Je noemde het al in de intro, maar een optreden in Even tot hier heeft veel effect. Mensen komen daardoor op een hele laagdrempelige manier in aanraking met wat wij doen.”

In het begin van de zomer staat jullie volgende concert gepland. Deze weken bieden jullie open repetities aan …

“Open repetities bieden we twee keer per jaar aan. In september en in deze periode. En eigenlijk zijn die heel belangrijk. We zijn namelijk altijd op zoek naar nieuwe leden. We kunnen namelijk best nog wel wat mannen gebruiken. De open repetities zijn een instroommoment waarbij je kunt ervaren wie we zijn, wat we doen en wat je kunt verwachten. Je kunt het omschrijven als een window of opportunities. Voorheen hadden we twee open repetitieavonden, tegenwoordig hebben we er drie. Studenten hebben veel verplichtingen, waardoor je met het aanbieden van meerdere avonden meerdere mogelijkheden biedt. Daarnaast merken we dat er na één avond vaak nog behoefte is aan nog een open repetitie om een goede beslissing te kunnen maken.”

Toch lijkt het me lastig. In september, bij het andere instroommoment, kun je volop gebruik maken van de KEI-week. Die mogelijkheden heb je nu niet …

“Dat klopt. Hoewel er nu wel de Kiezeldagen zijn. Dat is het broertje van de KEI-week, georganiseerd door een aantal kleine verenigingen. Wij zijn daar ook actief bij betrokken. En wat heel leuk is, is dat internationals ons tegenwoordig goed weten te vinden. Onze open repetities zijn ook in het Engels, de gewone repetities in het Nederlands. We merken dat men dit fijn vindt, omdat het heel erg helpt bij het integreren en het onder de knie krijgen van de taal.”

Komende donderdagavond en op donderdag 15 februari vindt er een open repetitie plaats. Is daarbij iedereen welkom?

“Ja. Er zijn bij ons geen audities. Als je zingen leuk vindt, dan zien we je graag. Dat is denk ik ook de kracht van Gica. Iedereen is bij ons welkom. We zijn een inclusieve vereniging. Er zijn geen rangen en standen. Iedereen hoort er bij. De naam van onze vereniging luidt voluit Chorus Studiosorum Groningae Gaudete In Cantando, ofwel Groninger Studentenkoor “Verheugt u in het zingen”. En die naam willen we ook recht doen.”

Om in metaforen te spreken: de Gica-trein staat op dit moment stil, waarbij er ingestapt kan worden, om op reis te gaan naar het volgende concert …

“En die vindt naar alle waarschijnlijkheid eind juni plaats. De leidraad in dat concert zal de Rivers of Babylon zijn. Veel mensen kennen dat als een popliedje van de discogroep Boney M, maar het karakter van het nummer vloeit voort uit de letterlijk overgenomen Psalmen uit de Bijbel. Het bevat stukken uit Psalm 137:1, 3 en 4 en uit Psalm 19:14 of 19:15. De Rivers of Babylon is dan ook gebruikt door een hele hoop componisten waarbij je het niet als zodanig zult herkennen. Wij hebben rond dit stuk vier thema’s bedacht.”

Dus vier thema’s waarbij Rivers of Babylon de overkoepelende jas is?

“Klopt. In het eerste thema gaat het over de Toren van Babel, in het tweede stuk staat de spraakverwarring centraal waarbij er in verschillende talen wordt gezongen: in het Latijn, Frans en Duits. In het derde stuk gaat het over de onderdrukking. Persoonlijk is dat mijn favoriet. We zingen ‘By the Waters of Babylon’ en aansluitend Finlandia (Op. 27) van Jean Sibelius. Het is geschreven na de oorlog tussen Rusland en Finland waarbij je de vreselijke dingen die gebeurd zijn hierin terug hoort. Maar je hoort ook de hoop op betere tijden. In het vierde deel staat ‘hoop’ centraal. En dat is denk ik ook de boodschap die we met dit concert uitdragen: dat vriendschap belangrijk is, dat er liefde is, dat er hoop is.”

De open repetities vinden plaats in de Oosterkerk aan de E. Thomassen à Thuessinklaan. Op donderdag 8 en 15 februari begint de open repetitie om 19.30 uur.

De Finlandia Hymn in een uitvoering van het Utrecht Student Choir and Orchestra: