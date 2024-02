Genomineerden Vrouw in de Media Award 2023 bekend: “Wie volgt Daisy Veenstra op?”

De genomineerden van de Vrouw in de Media Award 2023 zijn bekend. Tot en met 14 februari kan er gestemd worden op de kandidaten.

De award wordt voor de vijftiende keer uitgereikt. Volgens de organisatie zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. Met de Vrouw in de Media Awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn, en ook worden redacties aangemoedigd om vrouwen vaker het podium te bieden.

Izaline Calister, Eva Dijkman en Myrthe Hol

Tot 20 december konden journalisten en publiek namen voordragen. Een regionale jury maakte daarna een selectie, waar vanaf nu twee weken op gestemd kan worden. In Groningen zijn er negen vrouwen geselecteerd. Het gaat om zangeres Izaline Calister, die optrad tijdens de historische herdenking van het slavernijverleden waar koning Willem-Alexander zijn excuses maakte. Ook Eva Dijkman, wijkagent in de Oosterparkwijk en Myrthe Hol zijn genomineerd. Hol kwam in het nieuws met de oordopjesactie bij de concerten van Rammstein. Dijkman is erg actief op sociale media en organiseert inlooplunches.

Nienke Homan, Leónie de Jonge en Sanne Meijer

De vierde genomineerde is oud-gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). Het afgelopen jaar maakte zij de overstap naar de belangenvereniging van de chemische industrie die ze wil vergroenen. Ook genomineerd zijn Leónie de Jonge en Sanne Meijer. De Jonge is wetenschapper aan de RUG en was de afgelopen jaren regelmatig op televisie te zien op het gebied van extreemrechts in Nederland. Meijer is historicus die telkens met nieuwe projecten de media haalt.

Desirée van Nieuwenhoven, Iris Sommer en Susan Top

Tot slot zijn auteur Desirée van Nieuwenhoven, psychiater Iris Sommer en gedeputeerde Susan Top genomineerd. Top is voormalig secretaris van het Groninger Gasberaad en zet zich nu als gedeputeerde in voor de Groningers die slachtoffer zijn geworden van de gaswinning. Sommer werd afgelopen jaar bekend van het boek waarin ze een relatie legt tussen darmbacteriën en de hersenen. Van Nieuwenhoven is oprichtster van een platform voor vrouwen die met stilgeboorte en miskraam te maken hebben.

Stemmen

Tot 14 februari kan er op deze website gestemd worden op de genomineerden, een week later wordt de winnaar bekend gemaakt. Zij ontvangt een beeld dat gemaakt is door kunstenares Ellen Buchwaldt. Daarnaast komt de provinciale winnaar de op nominatielijst te staan voor de Vrouw in de Media Award landelijk. De winnaar komt vervolgens op de nominatielijst voor de landelijke Vrouw in de Media Award. Vorig jaar won Daisy Veenstra, de rappende psycholoog, de provinciale prijs.