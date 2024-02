Genomineerden Beste Groninger Film 2023 bekendgemaakt

De winnaars van de Beste Groninger Film 2021. Foto: Annelies van Santen

De genomineerden voor de Beste Groninger Film 2022 zijn vrijdag bekendgemaakt. Verdeeld over vier categorieën maken in totaal twaalf films kans op een prijs.

De Beste Groninger Film wordt voor de tiende keer gehouden. In de afgelopen periode konden filmmakers hun films inzenden in de categorieën fictie, non-fictie, opdrachtfilm en de OOG Tv Talent Award. Een vakkundige jury nomineerde per categorie drie films. Daarnaast wordt er een publieksprijs vergeven.

Van 1 tot en met 17 maart kan het publiek stemmen op zijn of haar favoriete Groninger film. De winnaar van de publieksprijs wint de Deluxe Filmzaal van het Forum voor een avond met vrienden en familie. De jurywinnaars winnen een prijs van 1.000 euro huurtegoed dat te besteden is bij Bear Cinema Rentals. De winnaar van de OOG Tv Talent Award wint een geldbedrag van vijfhonderd euro.

In de komende weken (zaterdag 2, 9 en 16 maart) zullen de genomineerde films door OOG Tv uitgezonden worden. De feestelijke prijsuitreiking in Forum Groningen vindt plaats op zaterdag 23 maart in Forum Groningen.

Hieronder vind je een overzicht van alle genomineerde films: