“Gemiste kans dat we niet meer stegen en gangen aan gaan pakken, het ligt er heel beroerd bij”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Groningse gemeenteraad stemde afgelopen week in met het plan om de Oosterstraat en Gelkingestraat her in te richten. Onderdeel van die plannen is ook de aanpak van de Donkersgang. De fractie van Student & Stad had graag gezien dat er meer stegen en gangen aangepakt zouden worden en spreekt van een gemiste kans.

“Het gaat om een groot project dat uitgevoerd gaat worden”, vertelt fractievoorzitter Mirte Goodijk van Student & Stad. “En eigenlijk is het dan heel jammer dat je slechts één gang in die plannen meeneemt. Het aanpakken van de gangen hoeft volgens mij ook niet zoveel geld te kosten, terwijl je er wel een groot effect mee bereikt. Nu heb je gangen en stegen die er ontzettend beroerd bij liggen. Straatjes die juist gemeden worden omdat mensen zich er niet veilig voelen.”

450.000 euro

De herinrichting van de Grote Markt wordt komend voorjaar afgerond. Op het vernieuwde plein staat de voetganger centraal en is het gebied ingericht met als doel om er te verblijven. Maar om de vernieuwde Grote Markt tot zijn recht te laten komen moeten ook de straten naar de Grote Markt heringericht worden. Om dit project op te starten, en om tot een ontwerp te komen, is er door de raad een geldbedrag van 450.000 euro beschikbaar gesteld.

“Omgevingen die vuil zijn, trekken nog veel meer vuil aan”

Goodijk: “Dat de Oosterstraat en Gelkingestraat aangepakt gaan worden, daar zijn we heel blij mee. Maar je wilt ook dat de mensen met een gerust gevoel weer door de gangen en stegen kunnen lopen. Nu zijn het juist plekken die onveilig zijn.” Het raadslid wijst daarbij ook op de Brokenwindowstheorie. “Het gaat om steegjes waar nu van alles mis gaat. Er wordt graffiti aangebracht, er wordt gehandeld in drugs. Er gebeuren ongure dingen. Omgevingen die vuil zijn, trekken nog veel meer vuil aan.”

“Graffiti verwijderen en meer straatverlichting”

Het raadslid vertelt verder: “Een vriend van mij woonde in de binnenstad, en moest om thuis te komen, door zo’n steeg lopen. Hij trof daar van alles aan wat het daglicht niet kon verdragen. Dat is echt niet prettig. Als je zo’n steeg aan gaat pakken los je heel veel problemen op. Je pakt datgene aan wat zich in deze stegen afspeelt, maar je maakt het ook weer aantrekkelijk en toegankelijk, waardoor mensen er gebruik van kunnen maken. En dat aanpakken hoeft niet ingewikkeld te zijn. Door graffiti te verwijderen, door meer straatverlichting aan te brengen, en door bankjes te plaatsen, maak je het al een stuk veiliger.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Chris Garrit was één van de initiatiefnemers om de Papengang aan te pakken. Foto: Rieks Oijnhausen

Papengang

Daarbij wordt er door de partij ook gekeken naar de Papengang. Die gang werd in 2022 voorzien van muurschilderingen en speciale verlichting. Ook werd het steegje en het plein opnieuw bestraat. Het aanpakken gebeurde op initiatief van Indy Hamming, Robbert Holscher en Chris Garrit. Volgens Garrit is de situatie in de Papengang veel beter geworden. “Ondernemers zijn enthousiast, maar ook de mensen voelen zich er nu veiliger. Ik zie ook dat het project mensen van buiten de stad aantrekt. Mensen die speciaal naar Groningen komen om te kijken wat er van de gang is geworden, en er foto’s van maken. Je hebt het dus over positieve effecten.”

“Ik zou beginnen met de Poelestraat en Peperstraat”

Garrit is het ook eens met Student & Stad dat het belangrijk is om de stegen en gangen aan te pakken, maar kijkt ondertussen wel kritisch naar de herinrichtingsplannen voor de Oosterstraat en Gelkingestraat: “Als je het over deze plannen hebt, dan zou ik zeggen dat de Oosterstraat al een prettige straat is. De Gelkingestraat, met name het laatste stuk, is wat slechter. Maar als je echt wilt gaan herinrichten, dan zou ik beginnen met de Poelestraat en Peperstraat.”

“Politie is fan van het Papengang-project”

Garrit: “Deze straten zijn echt slecht. Als ik gasten van buiten de stad ontvang, en ik wandel met hen overdag door deze straten, dan schaam ik mij. Het ziet er niet uit. Terwijl het plekken zijn die tijdens de nacht erg druk zijn. Afgelopen jaar ben in gesprek geweest met de politie. Zij zijn fan van het Papengang-project omdat ze zien dat het bijdraagt aan de veiligheid. Dit wil ik ook gaan opzetten in de Poelestraat en Peperstraat.”

“Uiteindelijk gaat het geld opleveren”

De ondernemer en voormalig nachtburgemeester wil binnenkort een brief sturen aan bewoners en ondernemers: “Ik wil peilen hoe er over gedacht wordt om deze straten prettiger en veiliger te maken. Hoe we dat welbevinden naar een hoger niveau kunnen tillen. Ik denk ook dat het niet zoveel geld hoeft te kosten. Sterker nog, ik denk dat het uiteindelijk geld gaat opleveren. Van de politie heb ik begrepen dat sinds de Papengang is aangepakt, er minder incidenten gebeuren. Je hebt dus minder politie- en handhavingsinzet nodig.”

“Samen wat moois van maken”

Wat Garrit betreft zijn de Poelestraat en Peperstraat het beginpunt: “Je moet ergens beginnen. En van daaruit kun je verder werken, waarbij je ook zeker de stegen en gangen aan kunt pakken. De Papengang kun je dan als blauwdruk gebruiken. Maar als je in gesprek gaat met bewoners en ondernemers is het denk ik heel belangrijk om het als idee te presenteren, waarbij je er samen wat moois van maakt. En natuurlijk zou het mooi zijn als ook de gemeente achter dit initiatief gaat staan. Een aantrekkelijke binnenstad, met een bruisend nachtleven, dat is de reden waarom mensen uit Amsterdam naar Groningen komen. Dat willen we graag toch?”