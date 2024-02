Gemiddelde verkoopprijzen Groningse koopwoningen lager dan een jaar geleden; eerste prijsdaling in tien jaar

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande Groningse koopwoningen was in 2023 dan in het jaar ervoor. Het is voor het eerst in tien jaar dat de gemiddelde prijs van een bestaande woning daalt in onze gemeente.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gemiddelde transactieprijs van bestaande koopwoningen in onze gemeente was 349.900 euro. Dat is vierduizend euro lager dan het jaar ervoor. In 2013 daalde de gemiddelde prijs van een koopwoning voor het laatste in onze gemeente. Toen kostte een koopwoning nog 165.860 euro.

Groningen staat qua woningprijzen bovenaan in de provincie. Westerwolde volgt Groningen, met een gemiddelde verkoopprijs van 343.694 euro, op de voet. Groningen staat qua gemiddelde verkoopprijs op de 266ste plek van alle 342 gemeente. Pekela kende vorig jaar (net als voorgaande jaren) de laagste gemiddelde transactieprijs voor een koopwoning van Nederland, met 215.800 euro. Een gemiddelde woning in Bloemendaal bracht vorig jaar bijna 1,1 miljoen op en staat daarmee bovenaan.