Gemeentebestuur herkent zich niet in kritiek bomenkap Selwerd: “Bewoners zijn uitgebreid geïnformeerd”

Het gemeentebestuur herkent zich niet in de kritiek van de fractie van de Partij voor het Noorden dat bewoners in de wijk Selwerd niet goed geïnformeerd zijn over de kap van bomen. Volgens de wethouder is er juist een uitgebreid proces geweest.

Raadslid Evelien Bernabela: “Half januari zijn in de Esdoornlaan verschillende bomen gekapt vanwege de wijkvernieuwing. Bewoners laten ons weten dat ze hier niet goed over geïnformeerd zijn. Voor de kap is een vergunning verstrekt, die de bewoners konden bekijken in een app die ze daarvoor hadden moeten installeren op hun smartphone. Wij vragen ons af of dit niet beter had gekund.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Zorgvuldige procedure”

Wethouder Rik van Niejenhuis van Wonen is helder: “De manier die geschetst wordt is niet de manier hoe we met mensen in onze gemeente omgaan, en zo gaan we ook niet met bomen om. Het liefst zouden we namelijk helemaal geen bomen willen kappen. Wat er in Selwerd speelt is een zorgvuldige procedure geweest. We hebben het over een wijkvernieuwing waarbij we de wijk mooier willen maken. Een stedelijk ontwerp waarin je gaat verdichten, maar waarin er ook meer ruimte komt voor groen.”

“Een brief is huis-aan-huis verspreid”

De wethouder geeft aan dat bomen soms gekapt moeten worden omdat ze op plekken staan waar een andere invulling aan gegeven gaat worden. “De wijkvernieuwing is een uitgebreid proces geweest, waar veel tijd in is gestoken. Er is een concept-ontwerp gemaakt, en uiteindelijk is er een definitief ontwerp gemaakt, met daarbij ook het onderdeel welke bomen gekapt zouden moeten worden. Mensen zijn hier uitvoering over geïnformeerd. Bijvoorbeeld door middel van een brief die huis-aan-huis is verspreid. Daarnaast is het inderdaad mogelijk om de app ‘Omgevingsalert’ op je telefoon te downloaden, zodat je kunt zien wat er bij jou in de buurt gaat gebeuren. Er is heel veel communicatie geweest.”

“Liever kappen we helemaal geen bomen”

Toch is Bernabela nog niet helemaal tevreden: “Er is ook een oude boom gekapt die naast een flat stond. Buurtbewoners vertellen dat die boom niet weg had gehoeven. Een grote en oude boom is goed voor de biodiversiteit. Komt daar een boom met dezelfde ecologische waarde voor terug?” Van Niejenhuis: “We zijn als gemeentebestuur niet zomaar genegen om bomen te kappen. Liever doen we dat helemaal niet. En als het wel moet, dan willen we dat ruimschoots compenseren. En specifiek voor deze boom: het lijkt me handig als dit technisch wordt nagevraagd.”