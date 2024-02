Gemeente trekt halve ton uit om minima te helpen met acute dierenartskosten

Nemo bij de dierenarts

Het gemeentebestuur vraagt de raad om éénmalig 50.000 euro opzij te zetten, waarmee de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn huisdiereneigenaren met weinig inkomen kan helpen bij acute hulp voor hun huisdier.

Het besluit volgt op een motie van vorig jaar juni, ingediend door de Partij voor de Dieren, de SP, de Partij voor het Noorden, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De partijen pleitten toen voor een eenmalige korting ban veertig euro voor dierenartskosten via de Stadjerspas. De kortingsactie ging, na het betrekken van dierenartsen, in het najaar van 2023 van start als pilot.

Eerder plan voor dierenartshulp onderschat

Maar de gemeente stuitte op problemen. Gepolste dierenartsen waren voor de motie nog enthousiast, maar later niet meer. “Onze kortingsactie werd daarmee feitelijk onmogelijk”, schrijft het college. “Een kortingsactie van de Stadjerspas voor in principe 1.250

mensen kan niet gedragen worden door 2-3 dierenartsen, zeker niet gezien het dierenartsentekort. Van inwoners kan niet verlangd worden at zij met een ziek huisdier naar een praktijk aan de andere kant van de gemeente reizen. We beseffen dat we bij de voorbereiding van het raadsvoorstel grondiger hadden moeten onderzoeken of het idee op dit punt echt uitvoerbaar was.”

De gemeente heeft overwogen om zelf een fonds voor dierenartskosten op te stellen, maar besloot toch tot een investering in SBH: “Daarmee zou veel budget moeten worden gestoken in de start en coördinatie daarvan. Het budget van 50.000 euro is beperkt en met een subsidie aan SBH helpen we feitelijk huisdieren van minima die in medische nood zijn.”

Alternatief plan

Nu gaat het geld dus naar de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH). Dat is een organisatie die, via een ander pilotproject, al contact had met de gemeente. Tijdens een eerder pilot droeg de gemeente financieel bij aan een actie, waarbij mensen op of onder bijstandsniveau (op vertoon van een voucher) hun kat konden laten steriliseren of castreren bij een dierenarts.

“SBH heeft een uitgebreid netwerk binnen de dierenartsenwereld ,omdat zij financiële hulp bieden aan huisdiereigenaren die bij de Voedselbank zijn of onder bewind staan”, schrijft het college. “Het gaat dan om behandeling van dieren bij bijvoorbeeld breuken, blaasproblemen, vergiftiging of baarmoederontsteking. (..) Toen ons bleek dat de beoogde Stadjerspasactie niet zou kunnen leiden tot het gewenste effect, zijn we in gesprek gegaan met SBH. Zij financieren nu al noodhulp voor huisdieren, maar enkel voor de doelgroepen Voedselbank en bewindvoering. Met 50.000 euro zouden zij, aanvullend op wat zij nu al doen, naar verwachting ca. 200 huisdieren kunnen laten helpen van minima tot 120 procent van het minimuminkomen.”

Het gemeentebestuur denkt dat de bijdrage aan dierenartskosten nu hetzelfde gaat verlopen als bij andere hulp door SBH. Dierenartsen kunnen zelf contact opnemen met de stichting, wanneer een doodziek dier van een minimagezin op de behandeltafel verschijnt. Eigenaren kunnen ook zelf contact zoeken met de stichting voor een bijdrage. Vaak doen dierenartsen, die weten dat de eigenaar het niet breed heeft, zelf ook een duit in het zakje. Ook de eigenaar van het zieke dier moet (vaak) zelf een bijdrage leveren in de gemaakte kosten.