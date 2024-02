‘Gemeente moet regie nemen bij oplossen ruimtegebrek sportpark Corpus den Hoorn’

Foto Andor Heij. Groen Geel - Zuidhorn

De amateurclubs op sportpark Corpus den Hoorn willen dat de gemeente eindelijk de regie pakt bij het oplossen van het ruimteprobleem op het complex.

Dat schrijven de voetbalverenigingen GRC Groningen en Groen Geel, de American Footballclub Groninger Giants, de honkbalclub Caribe, de Groninger Studenten Rugby Club en de scheidsrechtersvereniging.

Ruimtegebrek

Deze verenigingen en FC Groningen zitten elkaar in de weg op het sportpark. Beide partijen willen meer ruimte, maar die is er nauwelijks. In april vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten dat de prioriteit bij de breedtesport ligt en niet bij FC Groningen. Maar dat betekent niet dat de profclub zo maar verdwijnt. Er liggen contracten tussen de gemeente en FC Groningen over het gebruik van de velden en bovendien kost een verhuizing heel veel geld.

Geen groei

GRC en Groen Geel kunnen niet groeien, maar FC Groningen kreeg er twee teams bij. Het gevolg is dat er nog meer gesteggel is over het gebruik van de velden. “Wij vinden dat de gemeente de regie neemt om dit vraagstuk op te lossen”, aldus Bram Tempelaar, de voorzitter van Groen Geel. “De gemeente vindt dat we er met FC Groningen uit moeten komen. Dat we samen een plan maken. Maar dat lukt niet. De gemeente moet de knoop doorhakken”.

Oliemannetje

Er is een stuurgroep opgezet om de problemen op te lossen, maar die heeft ook volgens de gemeente geen mandaat. “De voorzitter van de stuurgroep is een soort oliemannetje dat geen beslissingen mag nemen”, zegt Will Panman, de voorzitter van GRC Groningen, die zich dan ook afvraagt waarom er een dergelijke stuurgroep in het leven geroepen is. “Er moet iemand komen die het voortouw kan nemen”. De amateurclubs vinden dat de gemeente moet investeren in velden in plaats van een stuurgroep die niets te vertellen heeft.

Kunstgras

Veel oplossingen om op korte termijn het ruimteprobleem op te lossen vindt de gemeente duur, zoals een deel van het honkbalveld om te toveren tot kunstgras. Het hoofdveld van GRC Groningen krijgt kunstgras. “Dat wordt volgende maand besloten”, zegt Panman. “Dat gaat wel met pijn in het hart, want we hebben een prachtig onderhouden hoofdveld. Maar als er kunstgras komt is er iets aan het ruimtegebrek opgelost, omdat je er meer op kunt trainen”. GRC en Groen Geel gaan meebetalen aan het kunstgras en willen zekerheid dat ze er op kunnen trainen en dat niet FC Groningen voorrang krijgt. “We willen op korte termijn afspraken maken over de trainingstijden”, aldus Panman.

Vragen

De politiek gaat zich opnieuw bemoeien met de kwestie. Het CDA, de VVD, D66 en de Stadspartij 100% Groningen hebben vragen gesteld aan het stadsbestuur. Die partijen willen ook weten of er al gesprekken zijn geweest met FC Groningen over een verhuizing naar een andere locatie.