Gemeente legt 1,5 miljoen opzij voor aanplant van 500 extra bomen

Het gemeentebestuur stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de aanplant van ten minste 500 extra bomen.

De gemeente was van plan om tussen 2021 en 2025 in totaal 5.000 bomen te planten. Door de aanplant van 500 extra bomen in dit jaar en volgend jaar wordt die doelstelling behaald.

Komend najaar komen er zo’n 200 bomen bij in de wijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn. Daar is namelijk veel sprake van hittestress. Verder worden er nog honderden bomen geplant in de nieuwe wijken en in landelijk gebied.