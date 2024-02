Gemeente gaat in gesprek met Cleopatra voor oplossing geblokkeerde nooduitgang

De gemeente Groningen gaat in gesprek met studentenvereniging Cleopatra aan de Kleine Pelsterstraat over de zorgen die zij hebben over een geblokkeerde nooduitgang. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer laten weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de fractie van Student & Stad. Fractievoorzitter Daan Swets: “Vorige week vond er een werkbezoek plaats aan Contractus, het overlegorgaan van de grootste acht studentenverenigingen. Daarbij ging het onder andere over de brandveiligheid in studentenhuizen en verenigingspanden. Cleopatra vertelde ons dat er precies voor hun nooduitgang een parkeervak is. Hier staat regelmatig een auto geparkeerd, of een grote container, waarmee deze nooduitgang geblokkeerd wordt. Kan dit opgelost worden?”

De wethouder noemt het blokkeren van nooduitgangen gevaarlijk en onwenselijk: “We hebben voor aanstaande dinsdag een afspraak staan met Cleopatra om de situatie te bekijken en om tot een oplossing te komen. Voor het beeld: het gaat om vier gehandicaptenparkeerplaatsen die zich al twintig jaar bevinden op deze plek. Het gaat om waardevolle plaatsen, vlakbij de Herestraat, en bijdragen aan de toegankelijke stad die we graag voor iedereen willen zijn.”