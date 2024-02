Gehavend Donar onderuit tegen Heroes Den Bosch

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Den Bosch met 92-68 verloren van Heroes Den Bosch.

Donar miste door blessures maar liefst vier spelers. Daardoor was er een basisplaats voor jeugdspeler Délé Adetunji, en ook Lars Jung speelde al in het eerste kwart mee. In dat eerste deel hadden de Groningers nog het beste van het spel, met Sander Hollanders die goed op schot was. Hij scoorde in die periode 10 punten. Het kwart eindigde bij 20-22. In het tweede kwart boog de thuisploeg de achterstand al snel om in een voorsprong. Donar leed veel balverlies en kwam bijna niet tot scoren. Bij rust was het al 49-31.

De Groningers speelden in het derde kwart nog wel behoorlijk, maar konden niet voorkomen dat Heroes nog iets verder uitliep, naar 73-52. In het laatste kwart bleef het balverlies regenen voor de Groningers, waardoor het totaal in de wedstrijd op liefst 23 kwam.

Topscorers bij Donar waren Karolis Babusis met 22 punten, Sander Hollanders met 17 punten en Kjeld Zuidema met 16 punten. Bij Heroes Den Bosch was Sherron Dorsey-Walker topscorer met 22 punten.

Donar blijft op de vierde plaats staan in de BNXT League en heeft 23 punten uit 15 wedstrijden. Komende zaterdag speelt de ploeg van coach Andrej Stimac de laatste reguliere competitiewedstrijd, thuis tegen Zeeuw & Zeeuw Feyenoord uit Rotterdam. Daarna begint Donar aan de wedstrijden in de Elite Gold tegen Belgische ploegen.