Geert ging in vijftig jaar van de jongste naar de oudste op zijn afdeling in het UMCG

Foto via UMCG

In 1974 werd Geert Zoutman uit Winschoten de jongste medewerker van de afdeling medische technologie in het UMCG. Nu, vijftig jaar later, is Zoutman er nog steeds. Een jubileum dat niet vaak wordt gehaald, erkent het ziekenhuis. En de jubilaris denkt nog niet aan stoppen.

Zoutman solliciteerde in 1973 als hulpkracht bij de afdeling elektronica, toen nog in het Academisch Ziekenhuis Groningen. “Het was de enige keer in mijn leven dat ik heb gesolliciteerd en de sollicitatiebrief heb ik nog steeds”, vertelt Zoutman via de website van het ziekenhuis. “Mijn moeder zei altijd tegen me: ’Je werkt ergens voor het leven, kies voor een grote organisatie’. Ik heb naar haar geluisterd.”

Zoutman wisselde in zijn vijftig jaar wel een paar keer van specialisatie: van televisie- en radio-onderhoud, tot aan het repareren röntgenapparatuur. Nu is hij de expert in autoclaven: machines die labmaterialen steriliseren. Hoewel Zoutman laat weten dat zijn plek in het UMCG nog steeds goed bevalt, zijn er ook kleine tegenvallers: “Vroeger werd je gebeld en repareerde je het gewoon. Tegenwoordig moet je alles vastleggen en documenteren, ook voor de veiligheid.”

Hoewel Zoutmandit jaar 67 wordt, en daarom met pensioen zou kunnen, wil de UMCG’er in hart en nieren niet helemaal stoppen: “Ik zou het mooi vinden als ik nog twee dagen in de week jonge collega’s kan blijven opleiden. Anderen leer ik graag wat bij, en ik heb het nog zo leuk. De sfeer is hier gemoedelijk en ik kan altijd lachen met mijn collega’s. Wat is er mooier dan sleutelen en proberen de klus te klaren?”

Het volledige interview met Zoutman is te lezen op de website van het UMCG.