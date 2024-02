Geen parkeervergunningen voor woontorens in Paddepoel: ‘Bewoners konden weten dat het niet mocht’

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen houdt voet bij stuk voor auto eigenaren in twee woontorens in Paddepoel: ze krijgen geen parkeervergunning voor straatparkeren, ook niet als ze de afgelopen twee jaar wel één hadden. Een fout vanuit de gemeente is volgens het college geen reden om een uitzondering te maken.

Het gemeentebestuur reageert daarmee op vragen van drie raadsfracties (CDA, de Stadspartij 100% voor Groningen en de VVD) over de parkeerproblemen rond de woontorens Atlas en House of Groningen. Een aantal bewoners klaagt steen en been, omdat er bij de woningen slechts 55 parkeerplekken zijn. Die zijn vol en ruimte voor meer parkeerplaatsen is er niet. In de wijk is betaald parkeren ingevoerd, waardoor straatparkeren zonder vergunning onmogelijk is. Een aantal bewoners wijkt daarom uit naar andere stadswijken (waaronder Vinkhuizen) om de auto te stallen.

Een aantal bewoners wist de afgelopen twee jaar toch een parkeervergunning voor straatparkeren te bemachtigen. De drie fracties stellen daarom (op basis van gemeentelijk beleid) dat deze bewoners alsnog een parkeervergunning voor straatparkeren zouden moeten krijgen, omdat de gemeente hierbij een ‘uitsterfbeleid’ hanteert. Daardoor zouden alleen nieuwe bewoners geen nieuwe parkeervergunning kunnen aanvragen.

‘Jammer’

De toegekende parkeervergunningen van de afgelopen twee jaren werden echter per abuis verstrekt door de gemeente. De bewoners konden er één aanvragen, terwijl dat niet mocht. “Jammer”, vindt het college. Maar ze hadden vanaf het begin af aan kunnen weten dat een parkeervergunning voor straatparkeren er niet in zat, aldus het college. Uitsterfbeleid is, aldus het gemeentebestuur, alleen van toepassing als huidige bewoners voor een nieuwe situatie komen te staan. En dat is voor de twee flats niet het geval. “Het uitsluiten van de parkeervergunningen is een afspraak die al vroegtijdig werd gemaakt met de ontwikkelaar. Bewoners konden daarvan op de hoogte zijn onder andere via hun huurovereenkomst of via de websites van de beheerders.”

Toen duidelijk werd dat er twee jaar lang een fout was gemaakt, ging er direct een brief naar de betreffende parkeerders in de flats, zo stelt het gemeentebestuur. “We gaven daarin aan dat de bewoners tot 1 januari 2024 hun vergunning mochten houden, maar dat het daarna niet meer mogelijk wordt om een nieuwe vergunning aan te vragen.” En een uitzondering maken gaat niet, zo stelt het college: “Zouden we bewoners alsnog een vergunning verlenen dan stellen we velen teleur. Ontwikkelaars en corporaties zullen zien dat de parkeervoorziening grotendeels leeg komt te staan, omwonenden zullen de parkeerdruk zien toenemen, terwijl we juist ambiëren om de openbare ruimte in de omgeving van de beide wooncomplexen anders in te richten met meer ruimte voor groen, klimaatadaptatie en leefkwaliteit.”

Ook bij toekomstige nieuwbouw geen straatparkeren

(Nieuwe) bewoners moeten volgens het college, als ze een auto aan willen schaffen, zelf bepalen of dat een verstandige keuze is. Er zijn en blijven 55 parkeerplaatsen en parkeren op straat zit er niet in. Ook niet bij andere nieuwe woningbouwontwikkelingen in de gemeente, zo stelt het college: “Inmiddels hebben we er ook voor gezorgd dat alle nieuwe woonadressen die ontstaan in de gemeente Groningen door woningbouw automatisch worden uitgesloten, tenzij anders wordt overeengekomen. Zo willen we voorkomen dat dit zich nogmaals herhaalt.”