Geen actuele reisinformatie in app en op vertrekborden stations door storing

Foto: Ischa1 - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11537609

Door een technische storing is het woensdag niet mogelijk om actuele reisinformatie te laten zien in de NS-app en op de vertrekborden op de stations. Dat laat vervoersbedrijf NS weten.

“Door de storing wordt er geen of foutieve informatie getoond op de digitale vertrekschermen op de stations”, laat de NS weten. “Ook kan door de storing foute informatie gegeven worden via de omroep en via de reisplanner-app. We werken hard aan een oplossing.” De problemen begonnen in de tweede helft van de middag. Het bedrijf durft niet aan te geven wanneer het euvel opgelost is.

Op sociale media delen mensen foto’s waarop te zien is dat de CTA’s op de stations een wit scherm tonen. In de app is het wel mogelijk om een reis te plannen, maar bij het plannen wordt er geen rekening gehouden met vertraging, spoorwijzigingen en uitval van treinen.