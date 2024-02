Gedeputeerde Emmens (BBB) grijpt naast titel Beste Bestuurder; voormalig raadslid Erica van Lente wel in de prijzen

Foto via Provincie Groningen

Gedeputeerde Henk Emmens (BBB) is niet de Beste Bestuurder van 2023. De meeste stemmen in de verkiezingen gingen naar wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh van de gemeente Amersfoort.

Emmens werd halverwege vorige maand genomineerd voor de verkiezingen na een stemming door collega-politici en bestuurders . Volgens stemmers in de voorronde krijgt Emmens veel waardering als bestuurder vanwege zijn daadkracht en deskundigheid. Maar Emmens greep na de stemming door het publiek naast de titel. Die gaat naar wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh van de gemeente Amersfoort.

Naast de verkiezing voor beste bestuurder, die jaarlijks wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur en uitgeverij Necker, werden aparte prijzen uitgereikt voor jonge bestuurders en voor bestuurders van kleine gemeenten. Aan deze laatste verkiezing zit wel een Gronings tintje, want deze prijs ging naar Erica van Lente. Zij zat voor de PvdA in de Groninger gemeenteraad, waar ze enige tijd fractievoorzitter was. Van Lente is inmiddels burgemeester van Dalfsen, de functie waarvoor ze nu is bekroond.