Gasunie tekent overeenkomst voor grootschalige waterstofopslag in Duitsland

Foto: Andor Heij.

De Gasunie en Patrizia/Storag Etzel willen samen opslagcavernes voor waterstof ontwikkelen in de Etzel zoutkoepel, vlak bij de Duitse stad Wilhelmshaven.

Dat maken Gasunie en Storag Etzel dinsdag bekend tijdens een energiecongres in Essen. Als een haalbaarheidsstudie succesvol blijkt, willen de twee partijen meerdere zoutkoepels ontwikkelen tot een waterstofopslag, waarin dan tot één TWh aan waterstof opgeslagen kan worden. Dat is een hoeveelheid waterstof, waarmee volgens de Gasunie alle industrie in Nederland voor twee dagen van energie kan worden voorzien.

In Nederland is Gasunie nu al bezig met de ontwikkeling van ondergrondse waterstofopslag bij Veendam. Deze opslag wordt een stuk kleiner, met een capaciteit van ongeveer een vijfde van de geplande opslag in het Duitse Etzel. In Etzel is nu al een testproject bezig, waarin de Gasunie en Storag Etzel de opslag van waterstof op kleine schaal uitproberen.