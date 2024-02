Gameavond met politie succes, woensdagmiddag een vervolg

De gameavond die de politie-eenheid Groningen-Noord vorige week donderdagavond organiseerde is een succes geworden. Het werd ook zo’n succes dat het woensdagmiddag 7 februari al een vervolg krijgt.

Het tweede gamemoment staat van 14.00 tot 17.00 uur gepland. “Vorige week was een groot succes, daarom zitten we vanmiddag weer voor jullie klaar”, meldt de politie. “Ben jij klaar voor een potje Call of Duty?” De middag is bedoeld voor jongeren uit de noordelijke stadswijken. Het organiseren van gamemomenten is niet voor het eerst. Tijdens de coronacrisis was het voor agenten niet mogelijk om jongeren te ontmoeten op straat of op het schoolplein. Via computerspelletjes werd dit contact alsnog gelegd.

Het project heeft nu een vervolg gekregen omdat de politie het belangrijk vindt om met iedereen contact te hebben. Via de PlayStation is de politie te vinden via het account ‘POL_GroningenNrd’. Op Discord is de politie actief op ‘POL_GroningenNoord’. “Uiteraard kun je ook via de pc of via Xbox spelen. Daarvoor kun je het PlayStation-account gebruiken.”