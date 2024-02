Fred van der Winkel vertrekt als president noordelijke rechtbanken

Fred van der Winkel

Fred van der Winkel stopt als voorzitter van bestuur van de rechtbank Noord-Nederland. Van der Winkel wordt per 1 mei de nieuwe president van de rechtbank Overijssel.

De 61-jarige Van der Winkel vervulde zijn functie als bestuursvoorzitter bij de rechtbank Noord-Nederland sinds 2020. Daarvoor was hij de president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Van der Winkel keert per 1 mei terug naar Overijssel, waar hij voorzitter wordt van de rechtbanken. De roots van Van der Winkel liggen in de regio: van 2001 tot 2013 was hij president van de toenmalige rechtbank Almelo. Van der Winkel woont in Haaksbergen en een terugkeer maant de bestuurder dan ook tot blijdschap: “Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Ik ben enorm blij en zie er naar uit!”