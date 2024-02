Fracties willen opheldering over koers Marketing Groningen

Foto: Marketing Groningen

De fracties van D66, PvdA en Student & Stad willen van zowel de provincie als de gemeente Groningen opheldering over de koers van Marketing Groningen.

Deze organisatie is per 1 januari dit jaar gestopt met het promoten van economische activiteiten. De gemeente Groningen deelde in december mee dat het imago van Groningen sterker kan, ondanks de inspanningen van Marketing Groningen. Ook schreef het college dat de specifieke marketing gericht op werken, studeren en ondernemen niet voldeed. Dit was voor de opdrachtgevers de reden om de taken van Marketing Groningen af te bouwen en terug te keren naar de kerntaken.

Raadslid Tom Rustebiel van D66: “We spraken deze week in de raad nog over vertrekkende jongeren. We moeten nu niet zonder economische marketing zitten op een moment dat de vraagstukken op het gebied van economie en arbeidsmarkt zo manifest zijn. Wij willen weten hoe we op korte en lange termijn verder gaan met het promoten van onze economie en het bedrijfsleven.’

Floor Buigel, Statenlid namens D66: ‘Marketing Groningen is een succesvolle organisatie. Het is belangrijk dat vraagstukken van zowel Stad als Ommeland daar samen blijven komen. Want samen kunnen we Groningen het beste verkopen, we hebben ontzettend veel te bieden en moeten de krachten blijven bundelen.’

De fracties van D66, PvdA en Student & Stad vragen van het Groningse college en Gedeputeerde Staten om afspraken te maken over het vervolg, waarbij ook het bedrijfsleven betrokken moet worden.